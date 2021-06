Pulizie, la replica di Sgm: "Nessuna vertenza sindacale nei nostri confronti"

La Spezia - Riceviamo e pubblichiamo la replica della società Sgm Srl all'articolo pubblicato da CDS qui.



L’articolo “Prorogato appalto pulizie in Comune, i sindacati: "Gara al più presto" contiene informazioni che non rispondono al vero dai profili gravemente diffamatori per la Scrivente.

Non solo l’appalto di pulizie non ha mai “collezionato diversi momenti difficoltà” nel corso dell’esecuzione, ma mai nessuna vertenza sindacale è stata attivata dai dipendenti in forza sul cantiere. Inoltre, il riferimento al mancato versamento della cassa integrazione da parte dell’Inps nulla ha a che fare con la diligenza della società nel rispetto dei diritti dei lavoratori, che ovviamente riguarda il funzionamento delle procedure dell’Ente previdenziale.

Infine, del tutto infondata e falsa la reiterata affermazione circa un presunto intervento sostitutivo dell’Ente comunale nell’erogazione degli stipendi, mai avvenuto nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la cui gravità provoca ingiusti danni all’immagine ed alla reputazione commerciale della Scrivente.È del tutto evidente che le false affermazioni riportate nel suddetto articolo rappresentano un’aggressione gratuita e distruttiva posta in essere delle organizzazioni sindacali riportate nell’articolo e diffuso a mezzo della vostra testata.