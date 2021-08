Pulizia stradale, lavori sino al 31 agosto sulla Fornola-Buonviaggio

La Spezia - Proseguono gli interventi di sfalcio e manutenzione stradale, nell’ambito delle attività di messa in sicurezza della rete viaria provinciale, attivati nelle scorse settimane lungo gli oltre 550 chilometri di strade spezzine gestite dalla Provincia. Dal 27 al 31 agosto nella fascia oraria 8.30-16.30, il personale incaricato sarà all’opera lungo tratti della Strada Provinciale n. 31 “Fornola - Buonviaggio” nel Comune di Vezzano Ligure, il tutto con l'istituzione di cantieri stradali mobili e la necessaria regolazione temporanea della viabilità.



Per favorire le previste attività di manutenzione, la regolamentazione della circolazione prevede un temporaneo restringimento della carreggiata o l’attivazione di senso unico alternato, regolato da movieri, per tratte non superiori a 100 metri ed eventuali temporanee sospensioni della circolazione per il tempo strettamente necessario all’abbattimento delle piante.



In casi eccezionali potrebbe essere necessaria la temporanea istituzione del divieto di sosta, ove necessario, per l'esecuzione delle operazioni di sfalcio della vegetazione, che sarà reso noto agli utenti stradali posizionando la prevista segnaletica con 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni. Sarà sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.