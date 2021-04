Pubblicata graduatoria per inserimento persone anziane nella struttura di Via Anita Garibaldi

La Spezia - L’amministrazione comunale informa che è stata pubblicata la graduatoria finalizzata all’inserimento di persone anziane ultrasessantacinquenni presso la struttura alloggiativa nell’immobile di proprietà comunale di Via Anita Garibaldi 12 nel complesso polifunzionale di Porta Genova.



La commissione nominata, infatti, dopo aver proceduto alla verifica dei requisiti minimi di ammissione come prescritti dal bando, ha stilato la graduatoria. Sono pervenute 35 domande e 25 sono risultate ammissibili.



La struttura è composta da alloggi che sono stati realizzati grazie al sostegno finanziario della “Fondazione Posani”, che ha rappresentato all’amministrazione comunale la volontà di partecipare attivamente ad un progetto finalizzato a garantire nuove soluzioni abitative per la vita indipendente e servizi di accompagnamento e sorveglianza a persone anziane, ultrasessantacinquenni, sole, o con rete familiare debole, che presentino eventuali difficoltà abitative o elevati rischi di isolamento.



Gli alloggi sono bilocali arredati con zona giorno, angolo cottura, camera singola oppure doppia e servizio igienico.



Nello stabile sono presenti oltre ad una lavanderia e stireria anche spazi comuni destinati alla socializzazione.



A coloro che sono risultati idonei sarà inviata comunicazione specifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento.



Cliccando qui è possibile visionare la graduatoria.