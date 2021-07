Prospezia Ciassa Brin e comunità brasiliana fanno squadra

La Spezia - L'associazione Prospezia Ciassa Brin-APS ieri ha dato inizio ad un rapporto di collaborazione ufficiale con la Comunità brasiliana 'Casa do Brazil', rappresentata dalla presidente Ana Paula Sena. "La collaborazione - spiega il presidente di Prospezia Ciassa Brin, Andrea Canini - era già iniziata con l'evento 'Una favola in Ciassa Brin' con Susanna Varese; questa seconda collaborazione o gemellaggio porta a creare un punto d'incontro e di riferimento per la Comunità brasiliana presso la nostra biblioteca pubblica con l'iniziativa 'prendi un libro porta libro'. Siamo aperti a tutte le comunità poiché crediamo che con la conoscenza si possano creare aggregazione e rispetto".