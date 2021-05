Prosegue la raccolta firme per una targa in ricordo delle vittime delle Foibe

La Spezia - Prosegue l'iniziativa del Comitato 'Io non scordo', che annuncia il terzo banchetto di raccolta firme per richiedere al Comune della Spezia una targa in ricordo delle vittime delle foibe.

"Riteniamo doveroso - afferma in una nota il Comitato - portare a termine questa raccolta firme e presentare all'amministrazione la volontà di tanti cittadini ma soprattutto di tanti esuli che vorrebbero vedere finalmente una targa anche nella nostra città, possibilmente in un luogo centrale e rappresentativo. Ancora oggi è necessario ricordare le vittime della tragedia istriano dalmata soprattutto in luce ai recenti episodi di ostracismo come quello accaduto nel febbraio scorso con l'annullamento dell'iniziativa promossa dalla Consulta degli Studenti per motivi pretestuosi. È per questo che invitiamo tutti i cittadini a mettere una firma sabato 22 maggio in piazza Beverini dalle 16:00 alle 19:00. Perché la verità, ma soprattutto la nostra storia, non può e non deve essere infoibata".