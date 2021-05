Prosegue la campagna 730 del Caaf Confartigianato

La Spezia - La campagna fiscale Confartigianato prosegue con la compilazione del Modello 730! Hai già preso appuntamento? Ti stavi dimenticando? Non preoccuparti, c’è tempo sino al 30 settembre. Nelle sedi CAAF Confartigianato alla Spezia, Sarzana e Levanto gli operatori vi aiuteranno a usufruire di tutte le agevolazioni che vi spettano, regolando la vostra posizione fiscale. Diverse e significative le novità di questo modello 2021: il bonus vacanze, il bonus facciate, il superbonus, l’ex bonus Renzi e l’incentivo per l’acquisto di biciclette o monopattini.



Attenzione alle spese sanitarie: solo determinate spese infatti si possono ancora effettuare in contanti, senza perdere le detrazioni (acquisto di farmaci, visite mediche presso strutture pubbliche, visite mediche presso strutture private accreditate con il SSN), per tutto il resto il pagamento deve essere tracciato ai fini della detraibilità del 19%. Affidarsi ad un intermediario abilitato come CAAF Confartigianato nell’elaborazione e trasmissione del 730, può rappresentare un vantaggio di non poco conto in termini di sicurezza fiscale. Gli operatori di Confartigianato verificheranno la completezza della documentazione da voi esibita ai fini sia dichiarativi che delle agevolazioni spettanti, e di apporre infine il cosiddetto “visto di conformità”, vale a dire una sorta di “bollo” col quale il CAAF Confartigianato si assume la responsabilità del modello agli occhi dell’amministrazione. Per fissare un appuntamento per la vostra dichiarazione dei redditi è possibile chiamare le sedi: La Spezia tel. 0187286611 - Sarzana tel. 0187621427 - Levanto tel. 0187808518.