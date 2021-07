Progetto Fami, avviso pubblico per la selezione di partner privati

La Spezia - La Prefettura della Spezia ha indetto un avviso pubblico per la selezione di partner privati al fine di presentare una proposta progettuale a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 – "Capacity building”. L’Avviso fa riferimento ad un’ipotesi progettuale che la Prefettura intende costruire con altri soggetti istituzionali quali il Comune della Spezia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale della Spezia. L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la governance del fenomeno migratorio avviando, attraverso la collaborazione tra attori pubblici e privati, un percorso di rafforzamento delle competenze del sistema territoriale che favorisca l’inclusione, migliori la coesione sociale e contribuisca a rendere la scuola un contesto proattivo di integrazione per le giovani generazioni immigrate.



Le azioni da realizzare, infatti, saranno mirate a: 1) rafforzare in un’ottica di rete la collaborazione interistituzionale per la costruzione di modalità operative che rafforzino la capacità del territorio di favorire l’inclusione sociale anche attraverso il contrasto alla dispersione scolastica delle giovani generazioni di migranti; 2) migliorare le conoscenze degli operatori pubblici e dei docenti delle scuole del territorio sulle dinamiche interculturali sviluppando una migliore capacità di interazione e di comunicazione con la popolazione immigrata; 3) attivare momenti di sensibilizzazione e di animazione culturale nelle scuole volti a potenziare l’azione informativa tra gli immigrati (famiglie e alunni) sul valore dell’istruzione come strumento di integrazione e di tutela dei diritti; 4) fornire un sostegno linguistico-culturale ai docenti delle primarie che migliori la relazione comunicativa con gli alunni immigrati e la qualità dell’intervento didattico; 5) sperimentare un intervento di supporto specialistico di tipo linguistico-culturale e di tutoraggio che accompagni i docenti nella gestione degli alunni a rischio di abbandono scolastico.



Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 2021, pena l’inammissibilità dell’offerta. Sul sito internet della Prefettura della Spezia, nella sezione “Bandi di Gara – contratti” (http://www.prefettura.it/laspezia/contenuti/Fondo_europeo_asilo_migrazione_e_integrazione_fami-11698508.htm) è possibile consultare l’Avviso e la relativa documentazione.