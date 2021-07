Progetto Cambusa, incontro tra diportisti

La Spezia - "Ha creato grande interesse tra i produttori e i diportisti il progetto Interreg Italia-Francia “Cambusa,” nato allo scopo di creare sinergie tra l'ambiente marino e l'entroterra mediante l'individuazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, idonee per essere fornite a bordo delle imbarcazioni. Di questo ha parlato il referente per La Spezia, Romolo Busticchi nell'incontro che si è svolto nel porto De Benedetti in Passeggiata Morin, alla presenza di numerosi diportisti". E' quanto si legge in una nota diffuda da Assonautica che prosegue: "Ai soci di Assonautica più anziani per iscrizione D'Ippolito Euro, Maggiani Giorgio, Morale Anna, Barini Caterina, Silva Stefano, Calzolari Luigi, Scotto Giuseppe, Cozzani Giulio, Mussoni Maria, Bigliardi Alessandro, sono stati offerti prodotti tipici locali. Ha partecipato all'iniziativa anche il presidente di Assonautica provinciale Pier Gino Scardigli che, nel complimentarsi per il successo di “Cambusa”, ne ha riconfermato il pieno sostegno per il proseguimento".