Progetto "Bees friends, salviamo le api". A scuola arriva l'apicoltore

La Spezia - A due giorni dalla giornata internazionale delle api, si è svolto oggi presso la scuola primaria "De Ghisi" di Fabiano l'incontro con Daniele Brusini, apicoltore per hobby. L'idea nasce collateralmente al progetto di continuità "Orto botanico e dintorni" e si perfeziona nell'ambito delle ore annue di educazione civica, affrontando il delicato tema dello sviluppo sostenibile, nell'intento di rafforzare nei bambini la sensibilità nei confronti dell'ambiente, utilizzando una didattica pratica, giocosa ed educativa fortemente voluta dalla preside dell'Isa 2 Sandra Fabiani.



Il progetto ha visto la realizzazione di un orto botanico nel cortile della scuola, totalmente realizzato dagli alunni, con una parte dedicata alle piante "amiche delle api", che permettono a questi piccoli insetti di trovare rifugio e cibo.

L’esperto ha condotto i bambini in un viaggio alla scoperta del mondo delle api, a partire dall'osservazione dell'arnia, con la presentazione di un "popolo" che comprende le operaie, la regina e i fuchi. Brusini ha raccontato il prezioso lavoro di questi insetti e l'impegnativo intervento degli apicoltori, ha mostrato gli strumenti di lavoro (dalla tuta all'affumicatore, dal melario ai telai) per approdare ai pregiati frutti dell'alveare, mostrando come il miele giunga dalla "casa delle api" al vasetto. L'apicoltore ha dedicato grande attenzione al tema dell'impollinazione, un lavoro importantissimo che le api compiono per tutti noi, un processo indispensabile per regalarci frutta e verdura ma soprattutto un ruolo vitale per l'ecosistema.

Come disse Albert Einstein, riconoscendo il valore delle api, piccole e nel contempo grandissime alleate dell'ambiente: "Se le api scomparissero dalla terra, all'uomo non resterebbero che pochi anni di vita".



Educare alla sostenibilità significa dunque assumere un'ottica multidisciplinare e globale che coinvolge il tema della cittadinanza e dei diritti umani, del rispetto dell'ambiente e delle diverse culture.