Primo maggio: i sentieri spezzini saranno osservati speciali

La Spezia - Il ponte del primo maggio sarà un osservatorio nel territorio comunale della Spezia che con i suoi sentieri si collega alle porte delle Cinque Terre. Meteo permettendo le zone di Campiglia, Tramonti e zone limitrofe potrebbero suscitare particolare interesse, non solo per gli spezzini ma anche per chi arriva da fuori Comune, complici la primavera e la zona gialla.

Già da ieri la percezione è quella di un movimento dei flussi ma senza arrivi massicci. Lo stesso potrebbe valere anche per gli anelli sentieristici da poco riscoperti dagli spezzini che da un anno a questa parte hanno dovuto fare i conti con spostamenti quasi azzerati.

A fare un punto della situazione è l'assessore al Turismo per il Comune della Spezia Maria Grazia Frijia che è al lavoro su più fronti tra la tassa di soggiorno, le nuove cartine, con un coinvolgimento particolare delle guide turistiche.

"Il flusso di visitatori dovrebbe essere regolare e non con picchi particolari - spiega l'assessore -, non ci aspettiamo un'invasione. Le presenze potrebbero essere in linea come nelle scorse settimane senza escludere che ci sono più occasioni per muoversi nel resto della provincia con possibilità di raggiungere i litorali e altri luoghi fuori dal territorio comunale. Ci sarà dunque una maggiore distribuzione delle presenze".

"Il territorio sarà comunque monitorato - aggiunge - con particolare attenzione anche dalla zona di Campiglia dove abbiamo ricevuto segnalazioni anche dai residenti. Il trekking è stato una grande attrazione anche nei mesi più freddi. Per garantire una maggiore sicurezza andiamo avanti anche con la collaborazione del Cai. Le associazioni sanno che comunque possono rivolgersi a noi per qualsiasi cosa".

In attesa che la stagione parta, nella speranza che sia confermata l'allungamento per il lavoro delle attività a tre mesi, a differenza dell'anno scorso con 90 giorni di operatività, sul tavolo dell'assessore si prosegue anche sul tema della tassa di soggiorno.

"Siamo consci del fatto che dobbiamo 'con-vincere' - dice Frijia -, o meglio vincere insieme nella partita per il rilancio del turismo alla Spezia. Su questo tema prosegue il confronto e possono esserci talvolta dei punti critici. L'investimento del Comune sul turismo è importante, se poi ci saranno punti da chiarire e sui quale migliorare sarà nostra intenzione proseguire su quella strada. Siamo totalmente collaborativi e a disposizione di un comparto che ha sofferto tantissimo e che deve riprendersi. Se ci sono state mancanze da parte dell'amministrazione porremo rimedio".

In un'ottica di rilancio del territorio l'assessore Frijia non dimentica le guide turistiche: "Sono un bene prezioso e il loro contributo non va assolutamente dato per scontato. Prosegue la collaborazione l'Ente e da quest'anno stiamo cercando di capire se potranno usufruire dello Iat del Comune. A breve le convocheremo perché stiamo lavorando alle nuove cartine, disponibili sia a strappo che online, sul Liberty e altri percorsi".

"Stiamo ragionando su tutti i fronti - conclude l'assessore - e stiamo reimpostando i servizi che il Comune può dare, senza dimenticare la nostra voglia di coinvolgere i mezzi di comunicazione e le grandi reti nazionali tra queste Sky, Italia 1. Recentemente abbiamo anche riattivato i rapporti con le Pro loco con un grande progetto di promozione e rilanceremo il sito dedicato al turismo. Siamo sempre in movimento".