Prima campanella per gli esami di riparazione, arrivano i nuovi dirigenti

La Spezia - Ultimi giorni di vacanza per i ragazzi, ma le scuole sono già aperte. A partire da questa settimana sono cominciate le fasi degli esami di riparazione che alla Spezia coinvolgono centinaia ragazzi. La buona notizia, per tutti, è che l'anno scolastico 2021-2022 salvo novità dell'ultimo secondo sarà tutto in presenza. La scuole spezzine si preparano ad accogliere un battaglione di 1.814 ragazzi, per 79 nuove classi delle secondarie di secondo grado. In totale, contando tutti e cinque gli anni, le classi sono 409 per 8929 alunni.



Mentre le linee guida per la ripresa delle lezioni sono già pronte e approvate (leggi qui) fino al 31 agosto saranno in vigore quelle dell'anno 2020- 2021.

La scuola riparte e dopo il pensionamento di alcuni storici dirigenti, tra questi la dottoressa Lucchini al Pacinotti e Manfredini al Fossati Da Passano, reggente anche dell'Einaudi Chiodo, entro il 1° settembre i sostituti dovranno formalizzare il loro nuovo contratto di lavoro.

I cambiamenti non saranno soltanto nelle secondarie di secondo grado ma anche in alcuni istituti comprensivi della provincia.

Andando con ordine, per quanto riguarda le superiori, si cambia: all'istituto Fossati Da Passano dove arriva Paola Leonilde Ardau che in precedenza era all'Iss Caboto di Chiavari, all'Einaudi Chiodo prende l'incarico Emilio Di Felice che giunge dal liceo Issel di Finale Ligure, al Capellini Sauro il nuovo dirigente scolastico è Antonio Fini che in precedenza era al Istituto comprensivo di Sarzana, Grazia Geranio passa dall'istituto comprensivo 5 al liceo scientifico Pacinotti.

Passando agli istituti comprensivi a Geranio succede Rita Moretti in arrivo dall'Ic di Lavagna mentre al comprensivo di Sarzana Saverio Bagnariol dall'Ic Sauro di Imperia. Novità anche a Follo dove dall'Ic di Arzachena in Sardegna arriva Paola Difresco che sarà all'Istituto comprensivo Salvo D'Acquisto. Antonio Giusa dall'Istituto comprensivo Sanremo centro ponente passerà al Ic Castelnuovo Magra e Maria Cristina Rosi dal Comprensivo di Riccò del Golfo passa al comprensivo numero 1 Don Milani della Spezia. Infine ai comprensivi 2 della Spezia e a Bolano sono confermati Sandra Fabiani e Lucia Cariglia.



Come si legge nella circolare diffusa dall'Ufficio scolastico regionale: "I dirigenti scolastici menzionati nel provvedimento dovranno comunicare, il 1° settembre 2021, all’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, al dirigente dell’Ambito Territoriale di competenza e alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede - si legge nella comunicazione -. Al presente provvedimento potranno essere apportati successivi aggiornamenti, in base agli esiti delle domande di mobilità interregionale “in uscita” presentate da alcuni dirigenti scolastici al vaglio degli Uffici Scolastici Regionali di destinazione richiesti".