Poste italiane, anche tre spezzini nella maxi bandiera esposta a Roma

La Spezia - Sono tre i dipendenti di Poste Italiane spezzini presenti sulla bandiera alta 60 metri e larga 15 di Poste italiane, composta da oltre 1.200 volti di dipendenti dell’azienda per una superficie totale di 900 mq. I tre spezzini sono Euro Cima Building Manager a La Spezia, Ilaria Ciullo Portalettere a Monterosso, Levanto e zona Cinque Terre, Leonardo Inchincoli, Portalettere a La Spezia Recapito Crispi, tutti entusiasti di aver aderito all’iniziativa promossa dall’ Azienda.

"Non potevo mancare a questo atto di calorosa ma pacifica tifoseria”, dice Euro. Ilaria, grande appassionata di calcio, insieme a marito e figli, non cela l’entusiasmo: “Non appena sono venuta a conoscenza dell’iniziativa ho immediatamente inviato la mia foto per partecipare. Seguo il calcio e non mi perdo una partita della Nazionale". Per Leonardo, da sempre tifoso e giocatore dilettante "è stato un orgoglio aver fatto il supporter alla Nazionale, insieme a tanti colleghi”. Tutti i partecipanti hanno poi ricevuto la cartolina con i ringraziamenti e l’autografo del Commissario Tecnico, Roberto Mancini. La bandiera svetta sulla sede centrale di Poste Italiane, nel quartiere dell’Eur all’entrata Sud di Roma, per un caloroso benvenuto a chi arriva nella Capitale e rimarrà esposta fino alla fine degli Europei di calcio.