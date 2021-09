Positivi in classe, cambiano le regole per la quarantena

La Spezia - Si avvicina il rientro in classe, per tutti. Mentre alla Spezia si sciolgono gli ultimi dubbi su sovraffollamento e spazi (leggi qui) c'è un altro tema che ancora non è del tutto chiaro: cosa accade quando si riscontra un positivo in classe.

Il miglior alleato resta il vaccino e in questo frangente le percentuali sulla fascia in età scolare dai 12 ai 19 anni fa ben sperare. Nei giorni scorsi, stando ai dati diffusi dalla Regione Liguria, è emerso che i vaccinati sul territorio regionale con prima dose in quella fascia di età sono 59.024 pari al 59,52 per cento sulla popolazione avente diritto. In particolare nella Asl 1 risultavano 7.036, 10.459 nella Asl 2, 27.270 nella Asl 3, 5.306 nella Asl 4 e 8.953 in Asl 5.

Uno strumento, quello del vaccino, che può limitare l'incidenza tra i banchi, ma non si può escludere del tutto l'ipotesi che ciò avvenga. A questo punto resta da chiedersi quali potranno essere i nuovi scenari.

La quarantena è soggetta a differenti variabili rispetto all'anno passato: viene tenuto conto se la persona risulta vaccinata o meno. In caso di assenza di vaccino la quarantena dura 10 giorni, ma se al termine di questo periodo il tampone risulterà negativo il periodo di assenza si accorcia. Per chi avesse già completato il ciclo vaccinale la quarantena sarà di una settimana. Senza tampone e vaccino la quarantena durerà i dieci giorni canonici.

Agli istituti e ai suoi dirigenti spetterà il compito di aggiornare Asl 5 in presenza di positivi nell'ambiente scolastico. Infine la durata effettiva della quarantena sarà, auspicano docenti e dirigenti, a carico del Dipartimento di prevenzione che ha disposizione tutti i dati: a partire dai vaccinati, dato non in possesso delle scuole. Le variabili da mettere in campo sono molte e non ci sono automatismi.