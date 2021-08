Polo Universitario della Spezia, iscrizioni aperte. Le scadenze e le modalità d'accesso

La Spezia - L'obiettivo conclamato è quello di migliorarsi sempre e, viste le ricadute occupazionali acclarate, non è un obiettivo impossibile da conquistare. Il Polo Universitario della Spezia, sempre sotto la regia dell'Università di Genova, si prepara all'inizio di un nuovo anno accademico partendo dagli egregi risultati di un anno fa quando si contarono 460 immatricolazioni, grazie alle quali gli iscritti hanno raggiunto le 1.130 unità. Sullo sfondo la progettualità di istituire un corso di specializzazione per medico di bordo e a un corso di alta formazione sul turismo volto a far orientare meglio le imprese del settore nell'organizzare l'offerta, in modo da avere maggior ritorno.



Nel frattempo sono aperte le iscrizioni al primo anno dell'anno accademico 2021/2022 è necessario effettuare online la registrazione al portale (clicca qui), la pre-immatricolazione (clicca qui) da compilare online per i corsi di laurea ad accesso libero. E' possibile peraltro preimmatricolarsi anche per gli studenti di quinta superiore; per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero; per i corsi a numero programmato, entro le scadenze previste dai rispettivi bandi di concorso. Consulta la pagina dei bandi a numero programmato costantemente aggiornata.



Infine la vera e propria immatricolazione a partire con la conferma del corso di studio prescelto tra quelli indicati nella pre-immatricolazione già inserita e procedendo con il pagamento entro le scadenze indicate. In fase di conferma gli studenti devono? effettuare il pagamento della prima rata e della tassa regionale per il diritto allo studio con le modalità indicate. Per le Lauree e Lauree Magistrali a Ciclo Unico ad accesso libero e Lauree Magistrali, in presenza di una pre-immatricolazione, si dovrà dare conferma online dell'immatricolazione entro il 30 settembre 2021. Risulta comunque possibile anche una pre-immatricolazione e conferma online con mora (importo in fase di definizione) entro il 28 ottobre 2021. Per saperne di più clicca qui.