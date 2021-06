La Spezia - Pneumatici auto, gli italiani apprezzano gli acquisti online

Gli italiani comprano sempre più spesso prodotti online, e la pandemia ha reso ancora più evidenti i vantaggi del commercio digitale, che non ha chiuso i battenti e ha continuato a garantire consegne a domicilio. Tra i prodotti più ricercati e comprati ci sono anche gli pneumatici auto, grazie alle opportunità di risparmio garantite da questo canale di vendita.



Le possibilità di risparmio online

Proprio sui “prezzi più bassi d’Italia” fa leva Euroimport Pneumatici, probabilmente il sito e-Commerce più famoso del settore a livello nazionale, nonché tra i pionieri del digitale, avendo avviato l’attività sin dal 2009: oggi, questa piattaforma consente la scelta tra più di 150 marche e 25.000 modelli di gomme, con consegna gratuita in tutta Italia.



Che questa modalità di acquisto online piaccia e convinca gli italiani è confermato da uno studio di Idealo: il comparatore di prezzi nato nel 2000 ha fotografato le abitudini di acquisto dei nostri connazionali durante il lockdown dello scorso anno, segnalando proprio gli pneumatici estivi (83,4%) al primo posto tra i prodotti che nel 2020 e per i primi due mesi del 2021 hanno registrato prezzi più bassi negli e-shop italiani rispetto ai big player.



L’analisi di Idealo sullo shopping digitale

Grazie alla comparazione dei prezzi, nel 2020 molti italiani “hanno potuto acquistare a prezzi particolarmente vantaggiosi presso marketplace o e-shop italiani che possono offrire veri e propri affari perché specializzati in un determinato settore o perché in grado di attivare particolari campagne promozionali”, spiegano da Idealo. L’evoluzione dello shopping digitale tricolore emerge anche da un altro dato: il 68% degli intervistati dalla piattaforma dichiara “di essere disponibile ad acquistare presso un negozio online meno noto piuttosto che presso i big player se è possibile risparmiare".



Oltre 6,3 milioni di articoli automotive comprati su eBay

Ad ogni modo, oltre agli acquisti sui siti specializzati gli italiani non hanno “disdegnato” le opportunità offerte dai grandi marketplace, e anzi eBay ha annunciato che solo nel 2020 ha venduto complessivamente oltre 6.300.000 articoli automotive, il 10% in più rispetto all’anno precedente. Tra i prodotti preferiti ci sono sempre gli pneumatici per auto e moto, che quindi trovano nello shopping online una rilevante e sempre più usata alternativa agli acquisti nei negozi fisici.



Le analisi di eBay hanno anche definito il profilo standarddegli acquirenti italiani: la prevalenza maggiore è stata quella di utenti di età tra i 45 e i 64 anni, che hanno acquistato quasi 1.300.000 articoli, seguiti da quelli tra i 24 e i 44 anni (oltre 1.100.000 articoli) e dagli over 65, oltre 150.000 prodotti. Dati molto interessanti, perché indicano che ormai gli acquisti online sono preferiti non solo dai nativi digitali, anche nel settore delle auto e delle moto.



Prima gli pneumatici, ma anche altri prodotti

Guardando in dettaglio i volumi di vendita dei prodotti automotive, gli pneumatici sono in testa alla classifica degli acquisti su eBay con oltre 300.000 pezzi venduti nel 2020; al secondo posto troviamo l’olio motore, con oltre 174.000 acquisti, e lampadine e LED, oltre 166.000.



Molto interesse e dinamismo anche per i prodotti legati alle moto; in particolare, notano dalla piattaforma marketplace, nell’anno in cui si festeggiano i 75 anni della Vespa gli italiani non si sono fatti trovare impreparati allo storico appuntamento: per tenersi pronti a celebrare uno dei simboli del lifestyle italiano, più di 340.000 articoli per la Vespa sono stati venduti e comprati tramite eBay. Tra questi, il dato maggiore riguarda stati motori e trasmissioni con oltre 98.000 transazioni (un incremento del 30% rispetto al 2019), dato che porta queste componenti al quarto posto assoluto della classifica generale dei prodotti per auto e moto più venduti su eBay.