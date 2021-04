Più luce all'Umbertino, lavori in dirittura d'arrivo

La Spezia - Più luce, più forte. Sono in via di ultimazione i lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica di tutto il quartiere Umberto I. Lavori seguono l’ultimazione degli impianti in corso Cavour e viale Garibaldi e la sostituzione dei corpi luminosi in gran parte del territorio comunale. Quella dell’Umbertino è un’opera inserita nel progetto di riqualificazione sociale e culturale del quartiere Umberto I, cofinanziato dal Piano nazionale per le Aree Urbane Degradate, grazie al quale sono in via di ultimazione i lavori. Alla fine di tutto verranno installati 379 corpi illuminanti con tecnologia led a dimerazione automatica, a palo o sbraccio ed a parete, ad una altezza che varia da circa 4 a 9 metri. Questi andranno in parte a sostituire quelle esistenti ed altri ad implementare l’illuminazione di alcuni percorsi, soprattutto pedonali, poiché la presenza di alberature non consente l’illuminazione di tali passaggi. Si va dalla riqualificazione dell'impianto del parco all'interno del complesso scolastico "2 Giugno" (50% lavori eseguiti) alla realizzazione dell'illuminazione del marciapiedi di Corso Cavour (ormai ultimato), passando per la riqualificazione degli impianti di Piazza Brin (40% lavori eseguiti) fino a via XXI Reggimento Fanteria (da eseguire). Le nuove apparecchiature hanno un’alta efficienza luminosa pari a 130 Lm/W ed una temperatura di colore di 4000k che consente di ottenere un alto rendimento luminoso.



Gli impianti luminosi del quartiere Umbertino, oramai datati, non garantivano più adeguati livelli di illuminazione e non rispondevano ai criteri di risparmio energetico. Sono stati scelti punti luci con illuminazione a led capaci di garantire non solo un elevato risparmio energetico ma anche una maggiore intensità luminosa con benefici in termini di sicurezza e vivibilità. “Siamo intervenuti sul quartiere Umbertino, consapevoli che la sicurezza non si ottenga soltanto attraverso l’utilizzo delle telecamere che abbiamo implementato e le pattuglie della Polizia Municipale che con l’introduzione del terzo turno assicurano maggiore presenza sul territorio, ma anche attraverso investimenti importanti sul decoro e sui punti luce” - spiega il sindaco. “Gli impegni presi con il quartiere - ha dichiarato l’assessore Luca Piaggi - sono stati mantenuti con una serie di opere che vanno dall’adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola di via Napoli, all’installazione di telecamere, alla realizzazione della piazzetta davanti alla Mediateca e molti altri lavori tutt’ora in corso. Il potenziamento dell’illuminazione pubblica - prosegue Piaggi - si inserisce nel più vasto programma di efficientamento e rinnovamento che ha coinvolto tutta la città e che volgerà a breve a termine. L’illuminazione di queste aree era un lavoro molto atteso, che aumenta la sicurezza e la vivibilità di tutto il quartiere".