Più controlli in biblioteca e nuovi dispositivi per una maggiore inclusività

La Spezia - Più controlli e orari estesi per le biblioteche spezzine. E poi un passo in più per l'inclusività dei servizi: verranno messi a disposizione nuovi strumenti per la consultazione dei volumi disponibili nelle biblioteche per le persone ipovedenti e non vedenti. Questi sono solo alcuni punti, sui quali l'amministrazione comunale sta lavorando, in merito ai servizi bibliotecari cittadini approfonditi nel corso della IV Commissione consiliare, richiesta dai consiglieri Saccone e Caratozzolo, alla quale hanno partecipato anche il sindaco della Spezia e assessore alla Cultura Pier Luigi Peracchini e il tecnico Massimiliano Curletto.

Peracchini ha precisato: "Dal nostro insediamento abbiamo fatto molto, a partire dallo sblocco dell'appalto per la Mazzini che è stata riaperta. In questa fase di ripresa poi abbiamo lavorato molto sull'estensione degli orari. L'inclusività è e resta una priorità per questa amministrazione, perché tutti devono poter usufruire dei servizi. Sono obbiettivi che portiamo avanti, sui quali stiamo lavorando, nonostante le nostre scarse risorse".

A entrare nei dettagli tecnici è stato il dirigente Massimiliano Curletto: "E' stato possibile estendere l'orario a seguito dell'esternalizzazione dei servizi che si sono concentrati sul front office e i prestiti, soprattutto alla Beghi che è frequentatissima dagli studenti universitari".

"Le biblioteche si sono sempre più integrate con i musei e le scuole - ha aggiunto -, in particolare per l'infanzia e toccando anche una fascia di età che poco frequenta il sistema: dai 13 ai 16 anni dando spazio a musica e street art. C'è dunque un collegamento più forte tra le culture giovanili e la lettura".

"In merito all'inclusività - ha spiegato il dirigente - è possibile collegarsi alla banca dati per i libri consultabili per audiolesi, non vedenti e ipovedenti. E' in previsione l'acquisto anche di nuove attrezzature sia per le biblioteche che per i musei. Un dispositivo verrà acquistato per il Lia e pensiamo di acquistarne un altro da mettere a disposizione del sistema bibliotecario. Ci sarà da lavorare di più sull'abbattimento delle barriere architettoniche".

In passato erano stati messi in evidenza danneggiamenti ai volumi disponibili. In merito Curletto: "Il rinnovo delle strutture ha permesso maggiori controlli e opere di digitalizzazione, tutto questo è consentito dall'esternalizzazione dei servizi".