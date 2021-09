Pioggia di hashtag per i disservizi di Instagram

La Spezia - Instagram down e "Impossibile aggiornare il feed". Il social network da prima delle 12.30 ha smesso di funzionare. Decine di migliaia di utenti hanno cominciato a segnalare il disservizio su un altro social, Twitter, in attesa che il colosso di casa Facebook riprenda le sue attività il prima possibile.

Al momento non è possibile caricare: video, foto, seguire i virali reels e consultare i profili di altri utenti. Una situazione simile si era già presentata all'inizio dell'estate ed era rimasti coinvolti anche altre piattaforme come Facebook e Whatsapp, tutte di proprietà di Mark Zuckberg. L'episodio scatenò anche l'ironia sul web con una copiosa produzione di meme, tra questi, il più famoso ritraeva Glenn Close nel famosissimo "Il diavolo veste Prada"