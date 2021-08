Piazza Verdi, tolte le lucine. Il sondaggio: "Polemica esagerata"

La Spezia - Si è concluso il sondaggio lanciato da CdS per capire cosa ne pensino i lettori delle luci sistemate sopra i portali di Piazza Verdi. Il verdetto degli oltre mille votanti? Il 58.8 per cento ha scelto l'opzione Verranno rimosse dopo solo un mese, si tratta di una polemica esagerata, il restante 41.2 ritiene invece che – questa l'altra possibilità - E' scandaloso che un'opera d'arte sia stata trattata in questo modo, anche solo per 30 giorni. Non poche le opinioni espresse in merito in questi giorni, come quelle di Vittorio Sgarbi, storico avversatore della riqualificazione di Piazza Verdi, di Valerio Dehò, Valerio Cremolini, Renato Goretta, Alberto Scaramuccia, Roberto Pertile, Nanni Grazzini, Giacomo Peserico.

Ad ogni modo, a di netto di quel che ognuno legittimamente pensa, le lucine, nelle scorse ore, sono state tolte, in anticipo rispetto a quanto preventivato.