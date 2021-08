Peserico: "Piazza Verdi richiede manutenzioni frequenti, surreale la polemica sulle lampadine"

La Spezia - "Cosa sta facendo la giunta Peracchini per Piazza Verdi? Si parla delle lampadine, ma credo che ci sia qualcosa di un po’ più importante". L'assessore al Bilancio Giacomo Peserico interviene così sul suo profilo Facebook per far luce anche sugli altri interventi nell'area messi in campo dall'amministrazione comunale.

Al primo punto ci sono gli "1,3 milioni di euro per la messa a norma della scuola “Pellico Garibaldi”, che così potrà ospitare studenti e personale in sicurezza. Inoltre - scrive Peserico - la facciata verrà finalmente rifatta rimuovendo le “storiche” impalcature installate nel 2016".

L'assessore ricorda poi le "frequenti riparazioni delle corsie carrabili, come sta nuovamente accadendo in questi giorni sul lato mare deviando così il percorso degli autobus... le criticità del progetto fortemente voluto negli anni passati sono sempre più evidenti e ogni anno bruciano migliaia di euro dei contribuenti spezzini. Non è poi da dimenticare la ristrutturazione della fontana del palazzo delle Poste, altra opera che contribuirà a migliorare il volto della piazza e delle vie limitrofe. Pertanto le polemiche in corso sulle temporanee file di lampadine sono veramente surreali".



Avendo fatto riferimento ai lavori di rinnovamento risalenti al periodo 2013/2016, l'ex assessore comunale Paolo Asti ha commentato fornendo la sua opinione sulla vicenda: "La pavimentazione non regge ai bus perché come ti potranno spiegare in Comune non sono state fatte le solette elastiche per mancanza di liquidità non perché non erano previste. Il che se assolve la progettazione non assolve le amministrazioni precedenti né i dirigenti... La scuola con la sua nuova facciata darà finalmente alla piazza, anche da quel lato, la bellezza che la contraddistingue tra storico e contemporaneo che con i pini non si sarebbe potuta godere! Le luci come ho detto all'assessore competenze sono una mancanza di rispetto all'opera che piaccia o meno...".