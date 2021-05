Peracchini riceve la visita del presidente della Croce rossa De Angelis

La Spezia - Domani, sabato 8 maggio ricorre la Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, istituita in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant.

Oggi a Palazzo Civico il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto la visita del presidente della sezione spezzina Luigi De Angelis portando la bandiera della Croce rossa italiana che sarà affissa a Palazzo Civico, illuminato di rosso, per la Giornata mondiale.



“I volontari della Croce rossa italiana sono la parte migliore del Paese – Peracchini – sono angeli in giacca rossa che dimostrano, da un anno e mezzo a questa parte, con la pandemia mondiale ancora in corso, uno spirito di sacrificio e abnegazione senza precedenti, senza trascurare tutti gli altri impegni a cui sono chiamati. La Giornata Mondiale della Croce rossa è fondamentale per ricordare a tutti noi il lavoro di soccorso che milioni di volontari svolgono ogni giorno nel mondo, e in modo particolare qui alla Spezia, un presidio di fondamentale importanza per le fasce più deboli della cittadinanza e di quelle che si trovano in difficoltà. Un ringraziamento a ciascuno di loro e in particolare alla grande dedizione del presidente De Angelis”.