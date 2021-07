Peracchini in visita alla Maris: “La bellezza della Spezia è nelle vostre mani”

La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini ha fatto una visita istituzionale alla Ma.Ris. Cooperativa Sociale nella sede di Santo Stefano, accolto da Fabrizio Augello e tutti i dipendenti della cooperativa.



“La Ma.Ris. ha un rapporto storico e importante con la Città della Spezia e con il territorio limitrofo e alla Cooperativa va tutto il nostro ringraziamento per il lavoro che ogni giorno viene svolto – dichiara il sindaco –. La Ma.Ris. è una grande famiglia al servizio della nostra comunità che si merita di avere vicino le istituzioni e la politica: non solo perché garantisce ai cittadini i servizi di igiene e di decoro urbano al meglio delle sue possibilità, ma perché è una realtà straordinaria che va tutelata. Durante la pandemia mondiale, la Ma.Ris. è stata un punto di riferimento importante su cui abbiamo potuto contare davvero, e per questo non smetterò mai di ringraziarla. Dalle vostre mani dipende davvero la bellezza, la civiltà e anche il turismo della nostra Città: troppo spesso lo dimentichiamo, ma il lavoro svolto ogni giorno è fondamentale per il nostro futuro”.