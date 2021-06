Peracchini in visita alla Croce rossa italiana: "Sempre al fianco della città"

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini è stato in visita alla Croce rossa italiana nella sede della Chiappa, ricevuto dal presidente De Angelis e dai volontari.



“I volontari della Croce rossa italiana della Spezia sono stati preziosi in tutto il periodo della pandemia Covid-19 - dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - nessuno si è tirato indietro nel periodo più duro del lockdown con grande coraggio, facendo squadra per il bene della città anche con altre realtà del territorio. So che cosa abbiamo passato durante il Covid-19, e so cosa significa non aver disertato e non essere scappati, ma aver continuato ad essere in prima linea: per questo voglio ringraziare ogni volontario attestando loro la mia massima stima e rispetto perché sono stati presenti in tutti i momenti che abbiamo vissuto con grande senso di responsabilità. Ne sono orgoglioso come concittadino e come sindaco. Il lockdown è stata anche un’occasione per conoscere ancora meglio la nostra città, la cittadinanza più anziana e fragile, e i modi nuovi di prendersene cura: una conoscenza ancora più approfondita che permetterà anche ai nostri servizi sociali di essere ancora più efficaci laddove ce ne è bisogno. La Croce rossa per noi è un plusvalore ed è sempre più necessario fare rete e sinergia sempre più tra tutte le istituzioni del territorio: l’amministrazione è al fianco di Croce rossa, come Croce rossa è sempre stata al fianco della città”.



"Sapere di avere al nostro fianco le istituzioni è per noi una sicurezza nello svolgimento delle nostre attività di assistenza quotidiane, e lo è stato soprattutto durante questo anno e mezzo di emergenza - commenta il presidente De Angelis -. Ringrazio il sindaco Peracchini perché nell'amministrazione comunale abbiamo sempre trovato un valido e disponibile interlocutore, sempre pronto ad ascoltare le esigenze dei nostri più di 500 volontari. La fattiva collaborazione che abbiamo messo in campo in questi mesi potrà portare a nuovi importanti risultati a beneficio di tutta la comunità".