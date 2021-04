Peracchini in visita all’hub vaccinale: "Mantenere alta la somministrazione"

La Spezia - Lunedì mattina di visite ed incontri fuori da Palazzo civico per il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della nuova aula multimediale della scuola Jean Piaget e all’hub vaccinale all’ex Fitram di via del Canaletto. "Ormai da settimane tutti gli operatori sanitari di Asl5 sono costantemente impegnati nella campagna vaccinale che è entrata a pieno ritmo e regime - ha detto a margine - il Comune della Spezia, fin dal primo momento, ha predisposto l’utilizzo dell’ex Fitram come struttura logistica dedicata alle vaccinazioni, come nella fase precedente era stata predisposta al tracciamento del contagio attraverso i tamponi. Non dobbiamo pensare che in questa fase l’impegno di tutti loro sia solo rivolto solo alla somministrazione dei vaccini: tutti, infatti, continuano a essere in prima linea nella cura dei contagiati e nel tracciamento del contagio, oltre a dedicarsi ai pazienti con altre patologie nell’Ospedale Sant’Andrea che non devono essere dimenticati".



Quella di oggi è anche stata l'occasione per ringraziare gli operatori sanitari a nome della cittadinanza, per il loro costante impegno, spirito di sacrificio e abnegazione. Lo stesso vale per i volontari della Protezione Civile che sono impegnati nell’accoglienza delle persone per essere vaccinate, per la compilazione della modulistica e di supporto complessivo all’hub vaccinale: "Anche a loro va il nostro più sentito ringraziamento perché ogni persona che si dedica al prossimo, in questo momento storico così delicato, merita il giusto riconoscimento davanti alla collettività. Medici, infermieri, operatori sanitari, farmacisti: tutti stanno facendo la loro parte per accelerare la campagna vaccinale. Il mio auspicio è che si riesca a mantenere alta la somministrazione dei vaccini e che la cittadinanza aderisca convintamente alla campagna vaccinale".