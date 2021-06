Peracchini fa visita ai bambini e ai ragazzi del campus estivo all’oratorio del don Bosco

La Spezia - Questa mattina il sindaco Peracchini ha fatto visita ai bambini e ai ragazzi del campus estivo all’oratorio del don Bosco seguito da don Fabrizio Di Loreto. Quest’anno sono oltre 200 i ragazzi che partecipano al campus estivo, un grande segnale di ripresa e speranza.



“È stata un’immensa gioia essere stato insieme ai ragazzi del don Bosco - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - la loro energia e entusiasmo sono stati contagiosi e soprattutto le loro idee per come migliorare ancora la nostra Città sono la grande testimonianze del loro senso civico, del volersi prendere cura e partecipare alla vita attiva della Spezia. In un quartiere al confine con il centro ma che ha ancora delle difficoltà sociali, l’oratorio del don Bosco è un punto di riferimento fondamentale per centinaia di famiglie e ragazzi: con il loro centro estivo, infatti, c’è il coinvolgimento da parte dei ragazzi in tante attività e si impara a stare insieme, ognuno con le proprie differenze, in una comunità solidale e coesa. È una comunità che vive intensamente il periodo estivo con grande entusiasmo sia da parte dei volontari sia da parte dei genitori che si sono messi a disposizione: durante l’anno i volontari che fanno parte del movimento giovanile salesiano si preparano proprio per campus come questi perché durante l’estate possano seguire i più piccoli proprio come vorrebbe don Bosco. Il mio più sentito ringraziamento a don Fabrizio, a tutti i volontari, i ragazzi e le famiglie per rendere questo punto del quartiere un faro per tutta la città”.