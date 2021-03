Peracchini a “Non una di meno”: “Impegnati da fine 2017 per abbassare Iva su assorbenti”

La Spezia - In merito alla richiesta avanzata dal coordinamento spezzino di “Non una di meno” sull’abbassamento dell’Iva al 4% sugli assorbenti igienici, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini risponde: “La maggioranza che sostiene la mia amministrazione in consiglio comunale si era già occupata della rimodulazione dell’aliquota a beni coessenziali a bisogni sanitari dei bambini, delle donne e degli anziani a ottobre 2017 con una mozione presentata dai gruppi consiliari “Per la nostra Città con Giulio Guerri”, “Spezia Vince con Peracchini Sindaco” e “Lega Nord Liguria Salvini”. La mozione era stata votata favorevolmente da tutto il consiglio comunale e mi sono personalmente impegnato a sensibilizzare Anci affinché facesse propria la battaglia di rimodulare l’aliquota come atto di equità sociale e come intervento concreto di aiuto all’abbattimento del costo della vita. Ad oggi, purtroppo, nessuno dei governi che si sono succeduti da allora ha mai adottato questo cambio di passo ma l’impegno dell’amministrazione è massimo su questi temi, tanto che metteremo in campo tutte le azioni politiche necessarie in ogni sede opportuna per sensibilizzare il Governo sull’abbassamento dell’Iva al 4% dei beni coessenziali a bisogni sanitari dei bambini, delle donne e degli anziani”.