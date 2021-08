Peracchini: "Pronti ad accogliere tutti coloro che hanno lavorato per un Afghanistan democratico"

La Spezia - “La Spezia, città di Exodus, sarà sempre al fianco di chi sta dalla parte della democrazia e della libertà. La situazione in Afghanistan è drammatica, in particolare per chi ha creduto nella democrazia, per le donne e i bambini, e l’Occidente non può voltarsi dall’altra parte: per questo, la nostra città è pronta a offrire solidarietà e accoglienza a tutti coloro che hanno lavorato insieme alle forze italiane per costruire un Afghanistan democratico e di pace". Lo afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, commentando gli ultimi eventi accaduti in Afghanistan.



"La maggiore preoccupazione - prosegue il primo cittadino - è rivolta sicuramente alla condizione femminile afghana: non è pensabile che si mettano in discussione i diritti delle donne. È necessario che tutte le forze occidentali facciano sentire la propria voce sui diritti universali delle donne, diritti non negoziabili. Attendo che dal coverno giungano direttive chiare per organizzare l’accoglienza perché è un’operazione che non può presumere alcun tipo di improvvisazione, ma sono necessarie una forte sinergia e risorse per incrementare i servizi”.