Per Spezia-Roma limitazioni per vendita alcolici e contenitori in vetro

La Spezia - In occasione dell’incontro calcistico "Spezia-Roma" in programma presso lo Stadio "A. Picco" domenica 23 maggio 2021 alle ore 20:45, il Sindaco Pierluigi Peracchini questa mattina ha firmato l’ordinanza in materia di sicurezza urbana finalizzata ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposto dei residenti mediante limitazione degli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in contenitori in vetro, compresa la detenzione.

A decorrere dalle ore 17.00 e fino alle ore 23.00 del 23 maggio 2021: è fatto divieto di vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro. È fatto divieto di detenzione su area pubblica di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di qualunque altra bevanda in contenitori di vetro. È ammessa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione presso i locali e le aree e spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale, destinati ad esercizio pubblico. Il Presente divieto ha vigenza su tutto il territorio comunale