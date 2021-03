Pasqua e Pasquetta, come cambia il servizio Atc

La Spezia - In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus e, soprattutto, alla luce del Decreto Legge del 12 marzo che ha posto tutta l'Italia in zona rossa, nelle giornate di Pasqua e di Pasquetta (4 e 5 aprile) il servizio di Atc verrà svolto secondo gli orari ridotti previsti nel libretto per le festività invernali, vale a dire Natale, Santo Stefano e 1° gennaio, riconoscibili sul libretto orario i quanto evidenziati con una linea verde, come da esempio sottostante. Se invece vuoi dare un'occhiata al libretto con tratte e orari clicca qui.