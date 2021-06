Partita l'Estate Ragazzi dai salesiani di Viale Garibaldi

La Spezia - Continuano in diverse realtà diocesane le iniziative estive rivolte soprattutto ai più giovani. Come negli altri anni, nella città capoluogo è particolarmente attivo in questo campo l’oratorio salesiano collegato alla parrocchia di Nostra Signora della Neve di viale Garibaldi. Giovedì scorso, presso l’oratorio intitolato a “Don Giovanni Bosco”, è infatti iniziato il ciclo “Estate Ragazzi 2021”. Gli incontri, caratterizzati da attività di vario genere, proseguiranno sino al 16 luglio, dalle 8.30 alle 16 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì compresi. La cadenza delle attività è la seguente: il lunedì escursione nei dintorni di Spezia, martedì mare e laboratori, mercoledì giornata dedicata alle attività oratoriane, giovedì mare e laboratori, venerdì gita o escursione. Nei giorni di lunedì e venerdì sarà consumato il pranzo al sacco, negli altri giorni invece presso la mensa dell’oratorio. La quota di partecipazione a persona è di 50 euro a settimana. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a don Fabrizio Di Loreto (tel. 320.6003631), a Francesca G. (tel.339.6085669), Chiara (tel. 351.58441101), Francesca C. (tel. 334.8415093) o ancora a Federica (tel. 345.7423998). La ripresa delle attività giovanili dopo il periodo più duro della pandemia è ormai in atto, e richiede la possibilità di venire incontro alle famiglie, dopo la fine della scuola, soprattutto a quelle, ancora numerose, che non possono lasciare la città per un periodo di vacanza. L’oratorio della Neve, così come quelli di diverse altre parrocchie o istituzioni religiose, vengono incontro in particolare a queste esigenze.