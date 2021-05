Parte la campagna di comunicazione sul servizio porta a porta con Tag

La Spezia - Sabato 22 maggio prenderanno il via i primi incontri per informare gli abitanti dei quartieri del Levante e del Ponente sulle modalità del servizio di raccolta rifiuti porta a porta con TAG. Durante i banchetti informativi i comunicatori ambientali saranno a disposizione della popolazione per fornire tutte le informazioni per fare bene la raccolta differenziata, per spiegare come funziona il sistema di rilevamento dei conferimenti con il codice TAG, e distribuiranno un pratico pieghevole di riepilogo del sistema di raccolta e calendario per le utenze domestiche e non domestiche. Inoltre, attraverso un simpatico quiz sulla raccolta differenziata, doneranno ai cittadini materiale informativo e gadget forniti dai Consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero di carta e cartone (COMIECO), imballaggi in plastica (COREPLA) e alluminio (CIAL).



Di seguito il calendario relativi al primo fine settimana:



22 Maggio



ore 9-12 Pitelli: via Biancamano (fronte ufficio postale)

ore 15-18 Cadimare: via della Marina (giardini)

23 Maggio



ore 9 - 12 Biassa: piazza San Martino (Chiesa)

ore 15 - 18 Fabiano: area verde di via Paverano