Pannelli antirumore in A7 e A12, Garibaldi: "Aspi non ha fornito cronoprogramma lavori"

La Spezia - “Regione Liguria si è già attivata da tempo presso il ministero dell’Ambiente per la reinstallazione dei pannelli fonoassorbenti smontati sulle tratte genovesi e del Tigullio dell’A12 e dell’A7 a seguito dell’inchiesta della Procura di Genova". Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi della Lega: "Aspi ha riferito a Regione Liguria che le opere di ripristino si sarebbero iniziate nel primo trimestre di quest’anno, ma non ha fornito il cronoprogramma dei lavori come da noi richiesto. Visto e considerato il comportamento della società concessionaria, continuerò a vigilare con attenzione affinché si risolva la questione che comporta forti disagi e inquinamento acustico sul territorio. Oggi in consiglio regionale ho inoltre chiesto una verifica puntuale, da parte di Arpal e degli enti preposti, del Piano acustico (2011) in quanto nell’ultimo decennio è stato steso un asfalto drenante molto più rumoroso dal precedente e, di conseguenza, a mio avviso il Piano regionale va riaggiornato”.