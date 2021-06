Palio recintato, confermati i sostegni di Autorità portuale e Fondazione

La Spezia - Una recinzione per ottocento metri e decine di steward a sorvegliare la situazione ed entrata a pagamento per assistere alle gare. Sono queste alcune linee previste nei piani dell'organizzazione del Palio che potrebbero essere confermate nei prossimi giorni quando si terrà il vertice tra Prefettura, Comune e Comitato delle borgate. Si prospetta una disfida remiera blindata, le reti potrebbero essere alte fino a un metro e 80, e che richiederà un enorme sforzo economico da più fronti. Siccome il solo comitato delle borgate non potrà sostenere da solo una manovra di questa portata, in suo aiuto sono confermati i finanziamenti da parte di Fondazione Carispezia e Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale.

Il rinnovo del proprio impegno parte della Fondazione è arrivato ieri in conferenza stampa, durante la presentazione delle iniziative culturali del cartellone di Piazza Europa, nel corso della quale il presidente Corradino ha dichiarato: "Non verremo meno al nostro impegno nei confronti del Palio del Golfo perché non è solo tradizione, da parte nostra ci sarà un sostegno rilevante".

Oltre a questi finanziamenti il Palio incassa anche quelli dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale che quest'anno compie un passo in più. "Il presidente Sommariva - fanno sapere gli stretti collaboratori - ha stabilito di incrementare di altri 10mila euro le iniziative legate al palio che ammonteranno a 90mila euro".

In assenza delle attività di spettacolo, la sfilata su tutte, i finanziamenti andranno dunque nell'allestimento della gara e delle infrastrutture che richiede. Su questi ultimi aspetti però i lavori sono ancora in corso, perché il piano per l'allestimento delle gare non è ancora definitivo. In merito il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini ha spiegato: "Stiamo attendendo il progetto e le linee guida da seguire sono quelle di fine maggio. Lo stato di emergenza finisce il 30 luglio e il Palio è il 1° agosto. Questo rappresenta un'incognita. Aspettiamo la presentazione ufficiale del progetto e ci occuperemo sia degli aspetti alla prevenzione del contagio che quelli della sicurezza. Il Palio è una pubblica manifestazione, quindi la circolare Gabrielli ha delle indicazioni precise. Tutto questo è obbligatorio indipendentemente dal Covid. In materia sanitaria ci sarà la condivisione con Asl".

Il presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello è al lavoro e segue passo passo ogni sviluppo non dimenticando anche quello che è l'aspetto sociale del Palio del Golfo. "Ci siamo battuti, anche con l'assessore, affinché le gare ci siano nella massima sicurezza. Chiaramente ci stiamo muovendo con tutte le cautele del caso in attesa di avere un confronto definitivo con tutti gli enti preposti. Non c'è ancora nulla di definitivo ma ci stiamo muovendo su più fronti, senza dimenticare che il Palio a chi è meno fortunato e stiamo valutando anche l'ipotesi di devolvere gli incassi dei biglietti in beneficienza. Stiamo lavorando e quella sul sociale è una partita alla quale teniamo moltissimo".