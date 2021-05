Paesaggi e biodiversità nell'entroterra: concorso "Obiettivo Acqua"

La Spezia - Prende il via la terza edizione del concorso fotografico ‘Obiettivo Acqua’, organizzato da Coldiretti, Anbi (l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), Fondazione Univerde, dove la protagonista assoluta sarà l’acqua dolce, i paesaggi e gli ambienti ricchi di una biodiversità unica.

Interviene così Coldiretti La Spezia, precisando che per l’edizione 2021 grande novità è la menzione speciale ‘Acqua e canali: il senso di una vita e di un’epoca’, istituita da Anbi Liguria in accordo con il Consorzio Canale Lunense di Sarzana, dove sarà premiato lo scatto che meglio riuscirà a rappresentare il potere evocativo che l’acqua ha tracciato nella storia dell’irrigazione e della bonifica in Liguria, connubio di ingegno, innovazione tecnologica e aspetti paesaggistici.



Solo il Canale Lunense, prosegue la Coldiretti spezzina, provvede alla valorizzazione, manutenzione e gestione di una rete di canali di bonifica, e di un impianto di irrigazione formato da un canale adduttore (il “Canale Lunense” per l’appunto) della lunghezza di 23 km e da una rete di distribuzione delle acque irrigue dallo sviluppo di oltre 140 km.

“L’acqua – affermano la Presidente di Coldiretti La Spezia Sara Baccelli e il Direttore Provinciale Francesco Goffredo - è uno degli elementi fondamentali dell’agricoltura, che può essere un insostituibile alleato, ma allo stesso tempo può mettere in difficoltà se non ben gestita. Sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’acqua, il suo uso consapevole, e celebrare il valore che la risorsa ha per l’economia, il territorio, il paesaggio e gli ecosistemi, sono gli obiettivi che iniziative come queste vogliono raggiungere. È inoltre un’ occasione di promozione del nostro patrimonio territoriale che forse non è ancora ben conosciuto. È fondamentale lavorare tutti insieme sulla tutela della biodiversità presenti, sulla gestione sostenibile delle risorse naturali, sulla riduzione degli sprechi, su modelli equi e sostenibili di produzione e consumo, per accrescere il senso di responsabilità della collettività nei confronti dell’ambiente”.



Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 26 ottobre sul sito www.obiettivoacqua.it dove è consultabile il regolamento completo del concorso. La partecipazione è gratuita e ogni partecipante si potrà candidare con un massimo di due foto a colori.