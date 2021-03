Pa e funerali, verrà chiesta l'audizione dei sindaci Peracchini e Paoletti

La Spezia - Qualcosa si muove per le sorti delle pubbliche assistenze liguri in balia della legge regionale 15/20 che rivede i servizi funebri. Oggi pomeriggio infatti si è tenuta la commissione regionale, a tema Sanità, nel corso della quale è cominciata la valutazione della proposta di legge denominata "Salva Pubblica assistenza". Il primo firmatario è Davide Natale sostenuto dai consiglieri regionali Centi, Ugolini, Garibaldi, Sansa e Arboscello.



Entro la settimana prossima i commissari dovranno stilare la lista delle persone da audire per poi stabilire il proseguimento del lavori. Nel corso della comissione è stata illustrata la proposta di legge ed è stato citato anche il documento inviato dalla commissione spezzina (leggi qui). Nella seduta il commissario Daniela Menini di Cambiamo si è espressa a favore della proposta.

Davide Natale ha anche precisato l'intenzione di chiedere che vengano auditi i rappresentanti delle Pubbliche assistenze coinvolte della Spezia, Lerici, Sestri Levante e i sindaci Pierluiigi Peracchini e Leonardo Paoletti.



A margine della riunione Natale ha spiegato: "Ringrazio i colleghi consiglieri per l’attenzione dimostrata durante la commissione di presentazione della legge Salva Pubblica Assistenza. Da oggi parte l’iter. Sono fiducioso che si possa arrivare all’approvazione della proposta. Salvare la Pubblica Assistenza vuol dire riconoscere un valore imprescindibile alle attività che svolge non solo per l’assistenza delle persone malate ma anche per il sostegno che assicura ai nostri concittadini che si trovano in difficoltà. Le migliaia di firme raccolte ne sono la testimonianza concreta”.