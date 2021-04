Otto dimissioni dal San Bartolomeo, vaccinati oltre 17mila spezzini

La Spezia - In Liguria si registrano 202 nuovi casi di Covid-19 dopo i 2845 tamponi molecolari e i 1.365 antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il numero più alto riguarda le due Asl genovesi con 131 nuvi positivi mentre sono 9 quelli dell'Asl1 di Imperia, 46 nell'Asl2 di Savona e 14 nell'Asl5 spezzina. Sono infine 2 i casi non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono invece sette le nuove vittime – decessi avvenuti fra l'8 e il 18 aprile – che portano il dato ligure da inizio pandemia 4.079, di cui 435 nella nostra provincia.

Mentre a livello regionale sono undici i nuovi ricoverati rispetto a ieri – 673 in totale di cui 75 in terapia intensiva, nello Spezzino si registrano otto dimissioni al San Bartolomeo e un solo nuovo ingresso al Sant'Andrea che portano il totale in Asl5 a 74 ricoverati con 10 terapie intensive. Attualmente i positivi in Liguria sono invece 6.716 dei quali 818 nello Spezzino dove ci sono 771 persone in sorveglianza attiva. I liguri guariti dal Covid-19 da inizio pandemia sono infine 85.596, 426 dei quali accertati nelle ultime 24 ore.



Per quanto riguarda le vaccinazioni alle 16 di oggi è stata raggiunta la soglia del 90% delle somministrazioni sulle dosi consegnate (473.561 su 527.160). I liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sono 130.534 di cui 17.264 spezzini.