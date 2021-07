Oss, la Asl 5: "Concorso pubblico anche con la società in house"

La Spezia - L'auspicio di Asl 5 è ovviamente che il concorso per l'assunzione di 159 Oss indetto nei mesi scorsi si concluda senza intoppi, ricorsi o cancellazioni di sorta, ma anche nel malaugurato caso che questo accada la strada maestra per le assunzioni sarà una e una sola: quella del concorso pubblico. Lo ha spiegato, o per meglio dire ribadito, il direttore amministrativo della Asl Antonello Mazzone nel corso della seduta della terza commissione consiliare andata in onda sul canale Youtube del Consiglio comunale spezzino.



"La sentenza della Corte costituzionale - ha ricordato Mazzone al presidente Fabio Cenerini e agli altri commissari - dà la possibilità per aziende sanitarie e Regioni di attivare delle società in house. Da un'analisi che abbiamo fatto, la possibilità sussiste non solo per gli Oss, ma anche per servizi più ampi, anche perché costituire una società in house comporta un'infrastruttura e costi che devono prevedere una attività notevole per riassorbire questi stessi costi. Alla luce di questo - ha proseguito - abbiamo letto pochi giorni fa il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione fatto dalla Corte dei conti e non ci sono dubbi. La magistratura contabile afferma che anche le società in house devono attuare procedure di evidenza pubblica per l'assunzione del personale. E in più c'è un aspetto importante da evidenziare: non si può bypassare tale principio, nemmeno facendo ricorso alle clausole sociali. Tutto questo non è possibile".



Nel corso del dibattito che ha visto intervenire lo stesso Cenerini, Emanuele Corbani e Massimo Caratozzolo, proprio quest'ultimo ha ricordato come in altre Regioni si sia scelta la strada della società in house anche contro il parere del governo, andando a impugnare le scelte dell'esecutivo e vincendo sempre i ricorsi, come ha poi confermato la Corte costituzionale anche per la vicenda ligure.

"Sì, c'è stata la costituzione di società in house in altre Regioni, ma bisogna poi vedere come poi abbiano proceduto alle assunzioni. Il parere della Corte dei conti è estremamente chiaro ed è, e sarà eventualmente in futuro, il riferimento di cui dobbiamo tenere conto", ha concluso Mazzone.