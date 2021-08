Oss, incontro tra Asl e sindacati per ricollocare chi è rimasto fuori

La Spezia - Mercoledì 1° settembre alle 9.30 è previsto un nuovo incontro tra Asl 5 e le rappresentanze sindacali per trovare le soluzioni migliori per il ricollocamento delle decine di dipendenti di Coopservice che non sono stati ammessi alla fase finale del concorso per l'assunzione di 159 Oss da parte dell'azienda sanitaria spezzina.



"Da tempo Asl 5 stava valutando, congiuntamente con i sindacati, le possibili soluzioni per ricollocare gli Oss della Coopservice che, eventualmente, non avrebbero superato il concorso pubblico. Nei diversi incontri che l’azienda ha avuto con i sindacati - afferma la stessa Asl 5 - è stata delineata una strategia per realizzare un piano operativo per poter ricollocare gli operatori in argomento, presso le strutture sanitarie e sociosanitarie presenti sul territorio".



In attesa che si svolga l'incontro di mercoledì e che se ne conoscano gli esiti, l'azienda ricorda i passaggi che hanno portato alla situazione attuale secondo il punto di vista di Via Fazio: "Asl5 e Coopservice hanno prorogato per diversi anni il contratto di appalto “Globalservice”, che coinvolge anche gli operatori sociosanitari. L’appalto permetteva di ovviare al blocco delle assunzioni, assicurando i servizi necessari e rispettando i vincoli del bilancio pubblico. Dopo molti anni, si è ritenuto di procedere alla assunzione degli operatori sociosanitari, secondo le procedure del concorso pubblico che, grazie al cambiamento della normativa introdotto dal decreto legge 34/2020, hanno consentito di valorizzare maggiormente i titoli di carriera maturati dagli Oss nelle strutture private. Il bando, infatti, riconosce ai titoli di carriera il punteggio fino a 75 punti, 10 punti per la prova pratica, 10 punti per la prova orale e 5 punti per il curriculum".