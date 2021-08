Orlando ricorda Montefiori: "Autorevole senza essere autoritario. Sinistra e spezzinità arguta"

La Spezia - Ciao Bruno, compagno ed amico,

guidasti la città in tempi difficili, quando tramontava un modello ma ancora non se ne intravedeva un altro.

E lo facesti con umanità ed eleganza, diventando così un riferimento per tutti. Sei stato autorevole, senza essere autoritario, perché il tuo tratto libertario ti rendeva insofferente alle gerarchie e alle scuderie. Saldamente a sinistra e per l’unità della sinistra, hai vissuto tutta la tua esperienza politica con coerenza in questa direzione. Negli anni nei quali la parola socialista si consumava sotto i colpi della cronaca hai saputo difenderla e portarla nel cuore.



E se adesso torna ad essere un riferimento, in tempi di grandi diseguaglianze lo si deve a chi come te ha saputo onorarla.

Qualche settimana fa con Andrea ti abbiamo incontrato, nonostante la salute minacciasse non hai rinunciato ad una battuta con quell’ironia tutta spezzina che ti caratterizzava. La città, la sinistra e una certa spezzinità appunto, fatta di un cultura alta e popolare al contempo perdono tanto. Noi abbiamo perso un saggio riferimento in tempi spesso dissennati.



Un abbraccio.



Andrea Orlando