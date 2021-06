Orfani a seguito di crimini domestici, la mano tesa dello Stato

La Spezia - Il Ministero dell'Interno - Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti – ha reso noto che il Comitato di Solidarietà ha determinato, per gli anni 2020 e 2021, gli importi delle borse di studio in favore degli orfani dei crimini domestici e dei reati di genere.



Le somme sono così ripartite:

- 2020: euro 1.040 per la scuola primaria, euro 1.560 per la scuola secondaria di primo grado, euro 3.120 per la scuola secondaria di secondo grado ed euro 4.680 per gli studi universitari;

- 2021: euro 520 per la scuola primaria, euro 780 per la scuola secondaria di primo grado, euro 1.560 per la scuola secondaria di secondo grado ed euro 2.340 per gli studi universitari.



Le istanze per ottenere l'erogazione della borsa di studio vanno presentate alla Prefettura della provincia di residenza entro il termine del 28 febbraio 2022.

Sul sito della Prefettura della Spezia, alla voce “Notizie”, è possibile prendere visione del contenuto dell’avviso, in cui è indicata la documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza.