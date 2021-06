Ordine professioni infermieristiche, in presenza l'evento Educazione continua in medicina

La Spezia - "Nel mese di Maggio, appena concluso, abbiamo annunciato sia la disponibilità della PEC per i nostri iscritti (qui in home page trovate la descrizione delle regole che abbiamo condiviso per guidarvi nella attivazione a cura del nostro OPI) ricordando che sono ormai troppi mesi che la Legge 120 del 2020 ha imposto l’obbligo di attivare una casella PEC per tutti i professionisti iscritti a un qualsiasi albo professionale nazionale (non solo Infermieri, quindi)". E' quanto si legge in una nota dell'Ordine professioni infermieristiche che prosegue: "Inoltre abbiamo annunciato il primo evento ECM in presenza, dopo la lunga pausa causata dal Covid, previsto per il 9 Giugno e dedicato all’annosa questione (incredibilmente sempre attuale) del ”cosa deve fare un oss nel team”. Per questo evento gratuito trovate le info necessarie sia in home page, sia nella pagina del sito dedicata a corsi e convegni".