Operatori sanitari non vaccinati, Asl5 ha inviato 848 lettere

La Spezia - Sono oltre 11mila le lettere di invito alla vaccinazione spedite dalle aziende sociosanitarie della Liguria agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario (Operatori sociosanitari, Assistenti di studio odontoiatrico, Massofisioterapisti) che non risultavano né prenotati né vaccinati contro il Covid-19. Continua quindi il lavoro delle Asl liguri per la verifica dell'obbligo di vaccinazione stabilito dal DL n.44, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile. La situazione ad oggi, comunica Alisa, è la seguente: 1.462 lettere inviate in Asl1, 2.072 in Asl2, 6.340 in Asl3, 1.202 in Asl4, infine 848 in Asl5.



Per 45 delle 848 lettere inviate dall'azienda sanitaria spezzina ad altrettanti suoi operatori la comunicazione non è andata a buon fine (pec non valida o raccomandata fallita); 443 destinatari, poi, al momento non hanno risposto ed è in corso la predisposizione della comunicazione contenente l’appuntamento obbligatorio per la vaccinazione; 63 hanno comunicato l’omessa vaccinazione e le motivazioni sono in fase di valutazione; infine 297 hanno effettuato la vaccinazione o sono prenotati per farla. "I riscontri continuano ad arrivare numerosi e i dati sono in continuo aggiornamento", concludono da Asl.