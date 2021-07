Open vax night, domani si replica. Dalle 19, senza prenotazioni

La Spezia - Continua la collaborazione tra Asl5 e Comune della Spezia che invitano tutti a vaccinarsi a partire dai 12 anni. L'appuntmento è fissato per domani, mercoledì 21 luglio a partire dalle 19 fino alle 22 presso l'Hub vaccinale dell'ex Fitram in Via del Canaletto, 100. Sarà possibile ricevere la vaccinazione con mRNA Pfizer o Moderna, sia come

avvio del ciclo vaccinale, sia come seconda dose, anche anticipando la data di un appuntamento già programmato, nel rispetto della scheda tecnica che prede un intervallo minimo di 21 giorni per Pfizer e 28 giorni per Moderna. L’accesso è libero. La 2 dose Pfizer è programmata per il giorno 11 agosto 2021; la 2 dose Moderna è programmata per il 18 agosto 2021.