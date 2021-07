Open Night, appuntamento serale all'ex Fitram. Si parte alle 19

La Spezia - In occasione della prima delle tre Open Night organizzate da Regione Liguria ad accesso libero per la somministrazione delle prime dosi Pfizer e delle secondi dosi Pfizer/Moderna in tutte le Asl liguri, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti questa sera alle 20 circa effettuerà un punto stampa nell’hub della Spezia all’ex Fitram. Parallelamente dalle 19 alle 23 sarà possibile vaccinarsi senza appuntamento all’Asl1 Palafiori Sanremo, alla Asl2 Terminal Crociere Savona (20-23), alla Asl3 Hub Fiera del Mare Genova (19-22), alla Asl4 Auditorium San Francesco Chiavari (19-22) alla Asl5 all’ex Fitram della Spezia (19-22). L’Open night proseguirà anche domani e venerdì.