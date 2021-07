Open Day Pfizer, oltre 600 adesioni stamani tra Spezia e Sarzana

La Spezia - Fine settimana di open day vaccinale in tutta la Liguria per chi ancora non ha ricevuto dosi. Oggi, sabato 3 luglio, e domani, domenica 4, è infatti possibile recarsi senza prenotazione presso i punti di somministrazione il vaccino Pfizer, con richiamo a 21 giorni. In Asl5 l'appuntamento con l'open day è all'Hub allestito all'ex Fitram, alla Spezia, e all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, con orario 8.00-18.00, sia oggi che domani. Al polo vaccinale del Canaletto, nell'intera mattinata odierna, per l'open day si sono presentati in 380; 10 i medici vaccinatori presenti. La due giorni di vaccinazione aperta chiaramente non arresta quella su prenotazione: 800 le somministrazioni in programma stamattina all'ex Fitram. E sono state circa 250 le persone che si sono presentate all'open day sarzanese – con una forte affluenza soprattutto al mattino presto -, dove, come nel capoluogo, procedono altresì le somministrazioni su prenotazione. Scambiando qualche parola con chi ha approfittato della due giorni, emerge come la ragione principale dell'adesione sia vaccinarsi un po' prima, andando ad annullare l'appuntamento ricevuto in precedenza, magari fissato a fine mese o oltre. “Il nostro obiettivo – afferma in una nota il presidente della Regione, Giovanni Toti –è rendere più agevole possibile l’accesso alla vaccinazione per il maggior numero possibile di cittadini, e proseguire nella campagna di vaccinazione, unica via per tornare il più rapidamente possibile alla normalità”.



C.A.-N.R.