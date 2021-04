Omofobia, De Paoli a processo per la presunta frase pronunciata contro gli omosessuali

La Spezia - Il giorno 15 aprile 2021, presso il Tribunale di Genova, davanti al giudice Massimo Todella e al Pm Patrizia Petruzziello, si terrà l’udienza che vede processato l'ex consigliere leghista della Regione Liguria, Giovanni De Paoli. L'esponente politico spezzino, attualmente consigliere comunale a Varese ligure, secondo gli accusatori, a margine di una seduta della commissione regionale sulla famiglia, avrebe detto: "Se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno." Si tratta del primo caso giudiziario in Italia contro l’omofobia, denunciato dal Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione che ha divulgato la notizia.