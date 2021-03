La Spezia - Ammontano a 6.061 le dosi di vaccino somministrate oggi in Liguria: 3.651 Comirnaty/Moderna, 2.410 Astrazeneca. Delle dosi odierne, 953 sono stati inoculate in Asl5. Da inizio campagna, i vaccini somministrati in Liguria sono poco meno di 260mila (il 77 per cento delle quasi 334mila dosi arrivate dalla struttura commissariale), oltre 92mila delle quali sono seconde dosi. Sono infine 34.084 le somministrazioni totali in Asl 5; 12.204 di queste sono richiami.