Oggi e domani vaccino senza appuntamento all'ex Fitram

La Spezia - Regione Liguria ricorda che i liguri non ancora vaccinati possono ricevere la prima dose di vaccino anti Covid o anticipare il richiamo senza appuntamento oggi e domani in Asl5. In particolare, l'appuntamento è oggi, venerdì 13 agosto, e domani, sabato 14 agosto, dalle 8.00 alle 12.00 presso l'hub dell'ex Fitram alla Spezia. In programma domenica nuove giornate e serate dedicate alla vaccinazione anti Covid senza prenotazione in Asl1, Asl2 e Asl4.

La seconda dose può essere anticipata, come detto, ma nel rispetto dell'intervallo di tempo previsto per il tipo di vaccino che è stato somministrato come prima dose, e cioè:



Pfizer: da 21 a 42 giorni dalla prima dose

Moderna: da 28 a 42 giorni dalla prima dose

Astrazeneca: da 8 a 12 settimane