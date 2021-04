Nuovo funzionario per la Questura: è Edoardo Bruno

La Spezia - Oggi è già al lavoro, il Commissario della Polizia di Stato dr. Edoardo Bruno, assegnato alla Questura spezzina dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a conclusione del corso di formazione, della durata di 18 mesi, presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, durante il quale ha conseguito, presso l’Università Sapienza, un Master di secondo livello

in “Scienze della Sicurezza”. Originario di Massa, classe 1992, si è laureato in Giurisprudenza nel 2017 presso l’Università di Pisa, partecipando poco tempo dopo al selettivo concorso per Commissari della Polizia di Stato, del quale è risultato vincitore.



Il nuovo funzionario, accolto ieri mattina dal Questore Burdese, è stato subito inserito nelle attività informative ed organizzative della Questura, dove svolgerà un preliminare tirocinio operativo di sei mesi. All’esito del previsto affiancamento agli altri funzionari nei diversi servizi in cui si articola l’attività di polizia, da quelli di ordine pubblico a quelli legati alla prevenzione e repressione dei reati, come pure a quelli connessi all’attuale emergenza sanitaria, inizierà a lavorare nella pienezza delle sue funzioni per la sicurezza della provincia. Al neo Commissario sono stati rivolti i migliori auguri di benvenuto e proficuo lavoro, oltre che dal Questore, dai colleghi funzionari e da tutto il personale della Questura.