Nuovi orari di apertura al pubblico per i centri di raccolta di Deiva e Framura

La Spezia - Acam Ambiente informa a partire dal 1° luglio i centri di raccolta di Deiva Marina e Framura estenderanno i loro servizi a beneficio di entrambe le comunità. I cittadini dei due comuni potranno infatti utilizzare indistintamente entrambi i centri di raccolta per il conferimento di vari rifiuti opportunamente differenziati. Per agevolare i conferimenti da parte degli utenti, i centri hanno aggiornato gli orari di apertura al pubblico rendendoli complementari tra loro e introducendo alcune aperture pomeridiane, come di seguito indicato: Deiva marina: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 10-12; martedì: 14 -16; sabato: 8-10 e 14-16; Framura: martedì: 10-12; venerdì 14-16, sabato: 10:30-12:30.